Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс прямая трансляция 16.04.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
16 апреля 2022, суббота. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, Раунд плей-ин
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Раунд плей-ин, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|01.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 107
|16.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 116
|01.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 121
|24.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 95
|15.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 82
|24.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 111
|03.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 96
|13.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 105
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 118
|30.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 108
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
|17.04
|19.04
|21.04
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
0
0
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
|17.04
|21.04
|23.04
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
|18.04
|21.04
|23.04
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
|16.04
|19.04
|22.04
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
0
0
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
|16.04
|19.04
|22.04
|23.04
|26.04
|29.04
|01.05
0
0
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
|17.04
|19.04
|22.04
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0