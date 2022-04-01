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Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс прямая трансляция 16.04.2022

Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
16 апреля 2022, суббота. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, Раунд плей-ин
Кливленд Кавальерс Атланта Хоукс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Раунд плей-ин, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
01.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс131 : 107Кливленд Кавальерс
16.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс124 : 116Кливленд Кавальерс
01.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс118 : 121Атланта Хоукс
24.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс101 : 95Атланта Хоукс
15.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс100 : 82Кливленд Кавальерс
24.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс112 : 111Атланта Хоукс
03.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс91 : 96Кливленд Кавальерс
13.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс127 : 105Атланта Хоукс
24.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс121 : 118Атланта Хоукс
30.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс111 : 108Кливленд Кавальерс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
17.0419.0421.0423.0425.0428.0430.04
0
0
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
17.0421.0423.0425.0427.0429.0401.05
0
0
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
18.0421.0423.0424.0427.0429.0401.05
0
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Маверикс
Юта Джаз
16.0419.0422.0423.0425.0428.0430.04
0
0
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
16.0419.0422.0423.0426.0429.0401.05
0
0
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
17.0419.0422.0424.0427.0429.0401.05
0
0

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