Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 16.04.2022
Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
16 апреля 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - плей-офф, Раунд плей-ин
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Раунд плей-ин, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
|Тайрон Лю
История личных встреч
|04.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 100
|14.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 89
|30.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 123
|20.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 81
|27.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 103
|15.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 115
|14.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 106
|02.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 103
|18.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 133
|25.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 109
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
|17.04
|19.04
|21.04
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
0
0
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
|17.04
|21.04
|23.04
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
|18.04
|21.04
|23.04
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
|16.04
|19.04
|22.04
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
0
0
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
|16.04
|19.04
|22.04
|23.04
|26.04
|29.04
|01.05
0
0
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
|17.04
|19.04
|22.04
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0