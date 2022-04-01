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Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 16.04.2022

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
16 апреля 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - плей-офф, Раунд плей-ин
Лос-Анджелес Клипперс Нью-Орлеан Пеликанс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Раунд плей-ин, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
СШАТайрон Лю
История личных встреч
04.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс119 : 100Нью-Орлеан Пеликанс
14.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс113 : 89Лос-Анджелес Клипперс
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс104 : 123Нью-Орлеан Пеликанс
20.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс94 : 81Лос-Анджелес Клипперс
27.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс120 : 103Лос-Анджелес Клипперс
15.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс135 : 115Лос-Анджелес Клипперс
14.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс111 : 106Нью-Орлеан Пеликанс
02.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс126 : 103Нью-Орлеан Пеликанс
18.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс130 : 133Лос-Анджелес Клипперс
25.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс134 : 109Нью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
17.0419.0421.0423.0425.0428.0430.04
0
0
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
17.0421.0423.0425.0427.0429.0401.05
0
0
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
18.0421.0423.0424.0427.0429.0401.05
0
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Маверикс
Юта Джаз
16.0419.0422.0423.0425.0428.0430.04
0
0
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
16.0419.0422.0423.0426.0429.0401.05
0
0
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
17.0419.0422.0424.0427.0429.0401.05
0
0

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