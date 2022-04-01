Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 16.04.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
16 апреля 2022, суббота. 22:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
История личных встреч
|25.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 114
|14.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108
|21.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|138 : 95
|09.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 118 ОТ
|06.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 139
|03.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 108
|14.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 118
|08.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 112
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|07.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 121
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
|17.04
|19.04
|21.04
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
0
0
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
|17.04
|21.04
|23.04
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
|18.04
|21.04
|23.04
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
|16.04
|19.04
|22.04
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
0
0
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
|16.04
|19.04
|22.04
|23.04
|26.04
|29.04
|01.05
0
0
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
|17.04
|19.04
|22.04
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0