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Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 16.04.2022

Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
16 апреля 2022, суббота. 22:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
История личных встреч
25.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз119 : 114Мемфис Гриззлиз
14.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз116 : 108Миннесота Тимбервулвз
21.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз138 : 95Мемфис Гриззлиз
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз125 : 118 ОТМиннесота Тимбервулвз
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз135 : 139Мемфис Гриззлиз
03.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз120 : 108Миннесота Тимбервулвз
14.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 118Мемфис Гриззлиз
08.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз119 : 112Миннесота Тимбервулвз
01.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 115Мемфис Гриззлиз
07.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз137 : 121Миннесота Тимбервулвз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
17.0419.0421.0423.0425.0428.0430.04
0
0
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
17.0421.0423.0425.0427.0429.0401.05
0
0
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
18.0421.0423.0424.0427.0429.0401.05
0
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Маверикс
Юта Джаз
16.0419.0422.0423.0425.0428.0430.04
0
0
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
16.0419.0422.0423.0426.0429.0401.05
0
0
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
17.0419.0422.0424.0427.0429.0401.05
0
0

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