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Даллас Маверикс - Юта Джаз прямая трансляция 16.04.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
16 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
Даллас Маверикс Юта Джаз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Юта Джаз, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
История личных встреч
28.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс114 : 100Юта Джаз
08.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс111 : 103Юта Джаз
26.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 109Даллас Маверикс
26.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 116Даллас Маверикс
06.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс111 : 103Юта Джаз
30.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 101Даллас Маверикс
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз116 : 104Даллас Маверикс
10.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 122Даллас Маверикс
11.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс119 : 123Юта Джаз
26.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз112 : 107Даллас Маверикс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
17.0419.0421.0423.0425.0428.0430.04
0
0
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
17.0421.0423.0425.0427.0429.0401.05
0
0
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
18.0421.0423.0424.0427.0429.0401.05
0
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Маверикс
Юта Джаз
16.0419.0422.0423.0425.0428.0430.04
0
0
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
16.0419.0422.0423.0426.0429.0401.05
0
0
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
17.0419.0422.0424.0427.0429.0401.05
0
0

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