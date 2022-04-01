Даллас Маверикс - Юта Джаз прямая трансляция 16.04.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
16 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Юта Джаз, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
История личных встреч
|28.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 100
|08.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 103
|26.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 109
|26.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 116
|06.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 103
|30.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 101
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 104
|10.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 122
|11.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 123
|26.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 107
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
|17.04
|19.04
|21.04
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
0
0
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
|17.04
|21.04
|23.04
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
|18.04
|21.04
|23.04
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
|16.04
|19.04
|22.04
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
0
0
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
|16.04
|19.04
|22.04
|23.04
|26.04
|29.04
|01.05
0
0
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
|17.04
|19.04
|22.04
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
0
0