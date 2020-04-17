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Сочи - Локомотив 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
17 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 25-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Сочи Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Локомотив М, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Заур Залимбиевич Хапов
История личных встреч
25.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Локомотив М2 : 1Сочи
07.04.2021 Кубок России 1/4 финала Сочи1 : 3Локомотив М
14.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Локомотив М3 : 1Сочи
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Сочи2 : 1Локомотив М
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Локомотив М0 : 0Сочи
14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Сочи0 : 1Локомотив М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит24157255-235272,2
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М25164545-245269,3
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА25135737-254458,7
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи24133837-254258,3
5 Краснодар23116635-223956,5
6 Локомотив М23107633-293753,6
7 Крылья Советов24105930-263548,6
8 Ахмат251021329-343242,7
9 Спартак М24861027-323041,7
10 Ростов24771039-412838,9
11 Нижний Новгород24761122-342737,5
12 Рубин24741331-432534,7
13
Стыковая зона
Химки24591026-412433,3
14
Стыковая зона
Уфа254101123-352229,3
15
Зона вылета
Урал24491115-252129,2
16
Зона вылета
Арсенал24561324-492129,2

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