Крылья Советов - Краснодар 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
17 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 25-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Александр Александрович Сторожук (и.о.)
История личных встреч
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 0
|16.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|4 : 2
|07.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2019
|1 : 2
|06.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 0
|01.11.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|24.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 3
|05.12.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 1
|13.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|72,2
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|69,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|58,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|58,3
|5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|56,5
|6
|Локомотив М
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|53,6
|7
|Крылья Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|48,6
|8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|42,7
|9
|Спартак М
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|41,7
|10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|38,9
|11
|Нижний Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|37,5
|12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|34,7
| 13
Стыковая зона
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|29,3
| 15
Зона вылета
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|29,2
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|29,2