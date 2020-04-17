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Ньюкасл - Лестер 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
17 апреля 2022, воскресенье. 16:15 МСК. Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ньюкасл Юнайтед Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
12.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Лестер Сити4 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Лестер Сити2 : 4Ньюкасл Юнайтед
03.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Лестер Сити
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед0 : 3Лестер Сити
29.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Лестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед1 : 1 2 : 4Лестер Сити
12.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Лестер Сити0 : 1Ньюкасл Юнайтед
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Лестер Сити
07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Лестер Сити1 : 2Ньюкасл Юнайтед
09.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед2 : 3Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити31235372-207479,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль31227279-227378,5
3
Лига чемпионов
Челси30188464-236268,9
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур321831156-385759,4
5
Лига Европы
Арсенал301731045-365460,0
6 Вест Хэм Юнайтед321561151-425153,1
7 Манчестер Юнайтед31149849-425154,8
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Лестер Сити291171145-484046,0
10 Брайтон энд Хоув Альбион329131029-374041,7
11 Кристал Пэлас318131043-403739,8
12 Астон Вилла311131742-463638,7
13 Брентфорд321061639-483637,5
14 Саутгемптон318121137-523638,7
15 Ньюкасл Юнайтед318101334-543436,6
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон30841833-522831,1
18
Зона вылета
Бёрнли304121425-442426,7
19
Зона вылета
Уотфорд31642129-602223,7
20
Зона вылета
Норвич Сити31562020-632122,6

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