Вест Хэм - Бёрнли 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
17 апреля 2022, воскресенье. 16:15 МСК. Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Шон Дайч
История личных встреч
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0
|03.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 2
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 0
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|4 : 2
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 3
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 1
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|79,6
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|78,5
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|68,9
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|59,4
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|30
|17
|3
|10
|45-36
|54
|60,0
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|15
|6
|11
|51-42
|51
|53,1
|7
|Манчестер Юнайтед
|31
|14
|9
|8
|49-42
|51
|54,8
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|51,0
|9
|Лестер Сити
|29
|11
|7
|11
|45-48
|40
|46,0
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|41,7
|11
|Кристал Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|39,8
|12
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|38,7
|13
|Брентфорд
|32
|10
|6
|16
|39-48
|36
|37,5
|14
|Саутгемптон
|31
|8
|12
|11
|37-52
|36
|38,7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|36,6
|16
|Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|34,4
|17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|31,1
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|4
|12
|14
|25-44
|24
|26,7
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|31
|6
|4
|21
|29-60
|22
|23,7
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|31
|5
|6
|20
|20-63
|21
|22,6