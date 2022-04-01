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Гранада - Леванте 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
17 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Гранада Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Леванте, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Италия Алессио Лисси
История личных встреч
01.11.2021 Испания - Примера Тур 12 Леванте0 : 3Гранада
06.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Леванте2 : 2Гранада
01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Гранада1 : 1Леванте
08.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Леванте1 : 1Гранада
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Гранада1 : 2Леванте
21.04.2016 Испания - Примера Тур 34 Гранада5 : 1Леванте
12.12.2015 Испания - Примера Тур 15 Леванте1 : 2Гранада
23.02.2015 Испания - Примера Тур 24 Леванте2 : 1Гранада
25.09.2014 Испания - Примера Тур 5 Гранада0 : 1Леванте
31.03.2014 Испания - Примера Тур 31 Гранада0 : 2Леванте
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид31226363-267277,4
2
Лига чемпионов
Барселона30179460-316066,7
3
Лига чемпионов
Севилья311612344-226064,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М31176857-385761,3
5
Лига Европы
Бетис32176956-375759,4
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад321510732-305557,3
7 Вильярреал311210949-304649,5
8 Атлетик Б311112836-304548,4
9 Валенсия311012943-444245,2
10 Осасуна311181231-404144,1
11 Эспаньол311091236-423941,9
12 Сельта31991334-353638,7
13 Эльче32981535-443536,5
14 Райо Вальекано30971432-373437,8
15 Хетафе317111328-353234,4
16 Гранада316111435-522931,2
17 Мальорка32781727-532930,2
18
Зона вылета
Кадис315131326-432830,1
19
Зона вылета
Леванте314101735-612223,7
20
Зона вылета
Алавес31571924-532223,7

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