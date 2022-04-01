Севилья - Реал Мадрид 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
17 апреля 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Реал Мадрид, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|28.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 1
|09.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 2
|05.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 1
|18.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 1
|19.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
|26.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 0
|09.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|3 : 2
|09.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|5 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|22
|6
|3
|63-26
|72
|77,4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|17
|9
|4
|60-31
|60
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|64,5
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|17
|6
|8
|57-38
|57
|61,3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|32
|17
|6
|9
|56-37
|57
|59,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|57,3
|7
|Вильярреал
|31
|12
|10
|9
|49-30
|46
|49,5
|8
|Атлетик Б
|31
|11
|12
|8
|36-30
|45
|48,4
|9
|Валенсия
|31
|10
|12
|9
|43-44
|42
|45,2
|10
|Осасуна
|31
|11
|8
|12
|31-40
|41
|44,1
|11
|Эспаньол
|31
|10
|9
|12
|36-42
|39
|41,9
|12
|Сельта
|31
|9
|9
|13
|34-35
|36
|38,7
|13
|Эльче
|32
|9
|8
|15
|35-44
|35
|36,5
|14
|Райо Вальекано
|30
|9
|7
|14
|32-37
|34
|37,8
|15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|34,4
|16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|31,2
|17
|Мальорка
|32
|7
|8
|17
|27-53
|29
|30,2
| 18
Зона вылета
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|30,1
| 19
Зона вылета
|Леванте
|31
|4
|10
|17
|35-61
|22
|23,7
| 20
Зона вылета
|Алавес
|31
|5
|7
|19
|24-53
|22
|23,7