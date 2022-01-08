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Челси - Кристал Пэлас 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
17 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Кубок Англии, 1/2 финала
Челси Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Кристал Пэлас, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
19.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Кристал Пэлас0 : 1Челси
14.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Челси3 : 0Кристал Пэлас
10.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Кристал Пэлас1 : 4Челси
03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Челси4 : 0Кристал Пэлас
07.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас2 : 3Челси
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси2 : 0Кристал Пэлас
30.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Кристал Пэлас0 : 1Челси
04.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Челси3 : 1Кристал Пэлас
10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Челси2 : 1Кристал Пэлас
14.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас2 : 1Челси
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Метка
A15
 Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
1 : 1 7 : 8
A09
 Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
1 : 2 ДВ
A07
 Челси
Плимут Аргайл
2 : 1 ДВ
A10
 Манчестер Сити
Фулхэм
4 : 1
A13
 Сток Сити
Уиган Атлетик
2 : 0
A03
 Хаддерсфилд Таун
Барнсли
1 : 0
A01
 Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
A16
 Вулверхэмптон
Норвич Сити
0 : 1
A08
 Эвертон
Брентфорд
4 : 1
A06
 Саутгемптон
Ковентри Сити
2 : 1 ДВ
A04
 Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
A05
 Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
0 : 3
A11
 Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 1
A12
 Ливерпуль
Кардифф Сити
3 : 1
A14
 Ноттингем Форест
Лестер Сити
4 : 1
A02
 Борнмут
Борхэм Вуд
0 : 1
1/8 финала
Метка
B03
 Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
0 : 2
B02
 Кристал Пэлас
Сток Сити
2 : 1
B06
 Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 ДВ
B01
 Лутон Таун
Челси
2 : 3
B05
 Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 1
B04
 Ливерпуль
Норвич Сити
2 : 1
B08
 Эвертон
Борхэм Вуд
2 : 0
B07
 Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
1/4 финала
Метка
QF3
 Мидлсбро
Челси
0 : 2
QF1
 Кристал Пэлас
Эвертон
4 : 0
QF4
 Саутгемптон
Манчестер Сити
1 : 4
QF2
 Ноттингем Форест
Ливерпуль
0 : 1
1/2 финала
Метка
SF1
 Манчестер Сити
Ливерпуль
16.04
SF2
 Челси
Кристал Пэлас
17.04

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