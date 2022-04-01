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18:05  ru Лион - Бордо 18:30  ru Унион - Айнтрахт 18:30  ru Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 18:30  ru Челси - Кристал Пэлас
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Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
17 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Германия - Бундеслига, 30-й тур
Хоффенхайм Гройтер Фюрт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Гройтер Фюрт, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Штефан Лайтль
История личных встреч
27.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 Гройтер Фюрт3 : 6Хоффенхайм
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Хоффенхайм2 : 2 6 : 7Гройтер Фюрт
09.03.2013 Германия - Бундеслига Тур 25 Гройтер Фюрт0 : 3Хоффенхайм
19.10.2012 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм3 : 3Гройтер Фюрт
08.02.2012 Кубок Германии 1/4 финала Хоффенхайм0 : 1Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария29223486-296979,3
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30203776-436370,0
3
Лига чемпионов
Байер29157768-425259,8
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг29156864-315158,6
5
Лига Европы
Фрайбург30149749-345156,7
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм291351150-454450,6
7 Унион29128938-394450,6
8 Кёльн291110841-434349,4
9 Майнц301161343-363943,3
10 Айнтрахт Ф291091040-403944,8
11 Боруссия М291071241-523742,5
12 Бохум301061430-433640,0
13 Вольфсбург301041634-513437,8
14 Аугсбург30881434-473235,6
15 Герта30851732-662932,2
16
Стыковая зона
Штутгарт306101436-532831,1
17
Зона вылета
Арминия295111323-432629,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт29371924-721618,4

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