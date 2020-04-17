Унион - Айнтрахт 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
17 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Германия - Бундеслига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Айнтрахт Ф, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 1
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|5 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|3 : 3
|24.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
|27.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|22
|3
|4
|86-29
|69
|79,3
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|70,0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|59,8
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|58,6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|56,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|50,6
|7
|Унион
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|50,6
|8
|Кёльн
|29
|11
|10
|8
|41-43
|43
|49,4
|9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|43,3
|10
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|44,8
|11
|Боруссия М
|29
|10
|7
|12
|41-52
|37
|42,5
|12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|40,0
|13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|37,8
|14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|35,6
|15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|32,2
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|31,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|29
|5
|11
|13
|23-43
|26
|29,9
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
|18,4