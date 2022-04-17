Ницца - Лорьян 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
17 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Франция - Лига 1, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лорьян, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 0
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 2
|18.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 1
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|02.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 1
|23.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1
|01.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0
|10.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|3 : 1
|16.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|70-29
|71
|76,3
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|31
|17
|8
|6
|51-29
|59
|63,4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|58,3
| 4
Лига Европы
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|55,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|31
|14
|10
|7
|52-33
|52
|55,9
|6
|Ницца
|31
|15
|7
|9
|40-27
|51
|-1
|55,9
|7
|Лилль
|31
|12
|12
|7
|39-36
|48
|51,6
|8
|Ланс
|31
|13
|8
|10
|48-40
|47
|50,5
|9
|Нант
|31
|13
|7
|11
|40-34
|46
|49,5
|10
|Лион
|31
|12
|11
|8
|44-40
|46
|-1
|50,5
|11
|Монпелье
|31
|12
|5
|14
|44-44
|41
|44,1
|12
|Брест
|31
|10
|9
|12
|39-45
|39
|41,9
|13
|Реймс
|31
|8
|12
|11
|34-35
|36
|38,7
|14
|Анже
|31
|8
|9
|14
|35-45
|33
|35,5
|15
|Труа
|31
|8
|8
|15
|29-44
|32
|34,4
|16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|33,3
|17
|Клермон
|31
|7
|7
|17
|31-60
|28
|30,1
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|29,0
| 19
Зона вылета
|Бордо
|31
|5
|11
|15
|41-71
|26
|28,0
| 20
Зона вылета
|Метц
|31
|4
|11
|16
|28-57
|23
|24,7