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Труа - Страсбург 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
17 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Франция - Лига 1, 32-й тур
Труа Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Страсбург, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Брюно Ирл
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
22.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 3 Страсбург1 : 1Труа
11.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Страсбург2 : 1Труа
04.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 12 Труа3 : 0Страсбург
07.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 24 Труа4 : 0Страсбург
12.09.2016 Франция - Лига 2 Тур 6 Страсбург2 : 0Труа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ31225470-297176,3
2
Лига чемпионов
Марсель31178651-295963,4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн321751069-345658,3
4
Лига Европы
Монако32158950-345355,2
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург311410752-335255,9
6 Ницца31157940-2751-155,9
7 Лилль311212739-364851,6
8 Ланс311381048-404750,5
9 Нант311371140-344649,5
10 Лион311211844-4046-150,5
11 Монпелье311251444-444144,1
12 Брест311091239-453941,9
13 Реймс318121134-353638,7
14 Анже31891435-453335,5
15 Труа31881529-443234,4
16 Лорьян317101431-503133,3
17 Клермон31771731-602830,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен31691633-612729,0
19
Зона вылета
Бордо315111541-712628,0
20
Зона вылета
Метц314111628-572324,7

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