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Спортинг - Бенфика 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
17 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 30-й тур
Спортинг Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
29.01.2022 Португалия - Кубок лиги Финал Бенфика1 : 2Спортинг
04.12.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Бенфика1 : 3Спортинг
15.05.2021 Португалия - Примейра Тур 33 Бенфика4 : 3Спортинг
02.02.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Спортинг1 : 0Бенфика
25.07.2020 Португалия - Примейра Тур 34 Бенфика2 : 1Спортинг
18.01.2020 Португалия - Примейра Тур 17 Спортинг0 : 2Бенфика
04.08.2019 Суперкубок Португалии Финал Бенфика5 : 0Спортинг
03.04.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 0Бенфика
06.02.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика2 : 1Спортинг
03.02.2019 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 4Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту29254072-197990,8
2
Лига чемпионов
Спортинг29234259-187383,9
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика29204573-296473,6
4
Квалификация Лиги конференций
Брага29167647-285563,2
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте301211742-324752,2
6 Витория Гимарайнш301261242-384246,7
7 Пасуш де Феррейра30991227-383640,0
8 Санта-Клара308111133-473538,9
9 Эшторил298101132-363439,1
10 Маритиму29891232-393337,9
11 Боавишта29615834-413337,9
12 Портимоненсе29881327-343236,8
13 Визела296111231-472933,3
14 Фамаликан306111336-462932,2
15 Арока30691528-512730,0
16
Стыковая зона
Тондела29741837-582528,7
17
Зона вылета
Морейренсе29581626-462326,4
18
Зона вылета
Белененсеш29491618-492124,1

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