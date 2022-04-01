Спортинг - Бенфика 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
17 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
|29.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|04.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 3
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|4 : 3
|02.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|1 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|18.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 2
|04.08.2019
|Суперкубок Португалии
|Финал
|5 : 0
|03.04.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|06.02.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 1
|03.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|29
|25
|4
|0
|72-19
|79
|90,8
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|23
|4
|2
|59-18
|73
|83,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|20
|4
|5
|73-29
|64
|73,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|16
|7
|6
|47-28
|55
|63,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|30
|12
|11
|7
|42-32
|47
|52,2
|6
|Витория Гимарайнш
|30
|12
|6
|12
|42-38
|42
|46,7
|7
|Пасуш де Феррейра
|30
|9
|9
|12
|27-38
|36
|40,0
|8
|Санта-Клара
|30
|8
|11
|11
|33-47
|35
|38,9
|9
|Эшторил
|29
|8
|10
|11
|32-36
|34
|39,1
|10
|Маритиму
|29
|8
|9
|12
|32-39
|33
|37,9
|11
|Боавишта
|29
|6
|15
|8
|34-41
|33
|37,9
|12
|Портимоненсе
|29
|8
|8
|13
|27-34
|32
|36,8
|13
|Визела
|29
|6
|11
|12
|31-47
|29
|33,3
|14
|Фамаликан
|30
|6
|11
|13
|36-46
|29
|32,2
|15
|Арока
|30
|6
|9
|15
|28-51
|27
|30,0
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|29
|7
|4
|18
|37-58
|25
|28,7
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|29
|5
|8
|16
|26-46
|23
|26,4
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|29
|4
|9
|16
|18-49
|21
|24,1