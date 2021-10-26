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19:00  ru ПСВ Эйндховен - Аякс 19:00  ru Нижний Новгород - Химки 19:30  ru Атлетик - Сельта 20:00  ru Майами - Атланта
20:00  ru Детройт - Флорида 20:30  ru Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 20:30  ru Байер - Лейпциг 21:45  ru ПСЖ - Марсель
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ПСВ Эйндховен - Аякс 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
17 апреля 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Кубок Нидерландов, Финал
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Аякс, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, Финал, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 ПСВ Эйндховен1 : 2Аякс
24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс5 : 0ПСВ Эйндховен
07.08.2021 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс0 : 4ПСВ Эйндховен
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
10.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс2 : 1ПСВ Эйндховен
10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Аякс2 : 2ПСВ Эйндховен
02.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Аякс1 : 0ПСВ Эйндховен
22.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
27.07.2019 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс2 : 0ПСВ Эйндховен
31.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Аякс3 : 1ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
СтеДоКо
Утрехт
0 : 5
ПЕК Зволле
Де Графсхап
4 : 1
Спакенбург
Дордрехт
3 : 0
Рода
Ден Босх
2 : 1
АСВХ
Хераклес
1 : 3
АКВ
МВВ Маастрихт
0 : 3
ДВС '33
Эйндховен
2 : 1
Спарта Нейкерк
АДО Ден Хааг
0 : 2
Волендам
Эммен
0 : 3
Козаккен Бойз
Телстар
1 : 2 ДВ
НАК Бреда
ВВВ-Венло
1 : 1 4 : 2
Осс '20
Твенте
0 : 2
Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
Фортуна
Осс
3 : 0
Ахиллес
ГВВ Унитас
4 : 0
Стапхорст
Гемерт
0 : 3
Вестландия
Эксельсиор Масслёйс
2 : 5
Де Трефферс
Рейнсбургсе Бойз
2 : 2 6 : 5
Харкемасе Бойз
ДОВО
2 : 1 ДВ
АДО Ден Хааг
Барендрехт
2 : 3 ДВ
Капелле
НЕК Неймеген
0 : 3
Эйсселмервогелс
Эксельсиор
0 : 3
АФК
Херенвен
1 : 2
ГВВВ
Спарта
0 : 2
Гронинген
Хелмонд Спорт
4 : 0
Аякс Аматоры
Камбюр
0 : 5
Валвейк
Виллем II
3 : 0
2-й раунд
Метка
A08
 АДО Ден Хааг
Гемерт
4 : 2
A14
 ПЕК Зволле
МВВ Маастрихт
4 : 0
A10
 Эммен
Эксельсиор Масслёйс
0 : 1
A13
 НАК Бреда
Утрехт
3 : 2
A06
 Телстар
Спакенбург
5 : 3 ДВ
A11
 Твенте
Фейеноорд
2 : 1 ДВ
A01
 Витесс
Спарта
2 : 1
A12
 АЗ Алкмар
Хераклес
4 : 1
A07
 Харкемасе Бойз
Валвейк
0 : 5
A15
 Эксельсиор
Гронинген
2 : 4 ДВ
A09
 Аякс
Барендрехт
4 : 0
A05
 ПСВ Эйндховен
Фортуна
2 : 0
A04
 Гоу Эхед Иглс
Рода
2 : 0
A16
 Камбюр
НЕК Неймеген
1 : 2
A02
 Ахиллес
ДВС '33
0 : 2
A03
 Херенвен
Де Трефферс
2 : 0
1/8 финала
Метка
B04
 Валвейк
АДО Ден Хааг
4 : 2 ДВ
B01
 Витесс
ДВС '33
2 : 0
B02
 Херенвен
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
B08
 Гронинген
НЕК Неймеген
1 : 2
B07
 НАК Бреда
ПЕК Зволле
2 : 1
B06
 Твенте
АЗ Алкмар
1 : 2
B03
 ПСВ Эйндховен
Телстар
2 : 1
B05
 Аякс
Эксельсиор Масслёйс
9 : 0
1/4 финала
Метка
QF3
 ПСВ Эйндховен
НАК Бреда
4 : 0
QF1
 Валвейк
АЗ Алкмар
0 : 4
QF4
 Аякс
Витесс
5 : 0
QF2
 НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
1/2 финала
Метка
SF1
 Гоу Эхед Иглс
ПСВ Эйндховен
1 : 2
SF2
 АЗ Алкмар
Аякс
0 : 2
Финал
Метка
F1
 ПСВ Эйндховен
Аякс
17.04

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