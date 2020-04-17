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Гомель - Днепр М 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: СДЮШОР-8 (Гомель, Беларусь), вместимость: 1500
17 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Гомель Днепр М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Днепр М, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: СДЮШОР-8 (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Днепр М
Могилёв
Главные тренеры
Беларусь Владимир Владимирович Невинский
Беларусь Вячеслав Левчук
История личных встреч
21.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Гомель2 : 0Днепр М
06.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Днепр М1 : 0Гомель
22.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Гомель0 : 0Днепр М
15.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Днепр М0 : 4Гомель
20.07.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Днепр М1 : 1Гомель
10.05.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Гомель0 : 0Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ33009-09100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Неман42205-2866,7
3
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ32107-3777,8
4 Динамо Мн32104-2777,8
5 Гомель32015-5666,7
6 Шахтёр С31206-2555,6
7 Слуцк31203-2555,6
8 Минск31112-2444,4
9 Славия-Мозырь31023-5333,3
10 Ислочь40315-6325,0
11 Арсенал30212-3222,2
12 Витебск30212-4222,2
13 Динамо-Брест30214-5222,2
14
Стыковая зона
Белшина30122-6111,1
15
Зона вылета
Днепр М30120-7111,1
16
Зона вылета
Рух00000-000,0
17 Торпедо-БелАЗ30031-600,0

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