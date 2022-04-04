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Калгари Флэймз - Аризона Койотс 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
17 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз Аризона Койотс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Аризона Койотс, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
КанадаДэррил Саттер
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2Аризона Койотс
03.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Калгари Флэймз
07.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Аризона Койотс
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Калгари Флэймз
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 0Калгари Флэймз
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3 ОТАризона Койотс
08.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 0Калгари Флэймз
19.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Аризона Койотс
14.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз7 : 1Аризона Койотс
25.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 6Калгари Флэймз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7444641514287-20211477,0
2 Флорида Пантерз74391134215311-21711275,7
3 Каролина Харрикейнз7542512619247-18010469,3
4 Нью-Йорк Рейнджерс7641443321235-19110468,4
5 Торонто Мэйпл Лифс7441521520286-22910268,9
6 Калгари Флэймз7440321820259-1879966,9
7 Миннесота Уайлд7333854221271-2259867,1
8 Сент-Луис Блюз7440223720274-2119866,2
9 Тампа-Бэй Лайтнинг74331025321243-2089866,2
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7432452823252-2199262,2
13 Эдмонтон Ойлерз7534541526260-2359261,3
14 Нэшвилл Предаторз7535622327241-2179160,7
15 Даллас Старз74281042327217-2208960,1
16 Лос-Анджелес Кингз7630544627220-2258857,9
17 Вегас Голден Найтс7533441429244-2228758,0
18 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
19 Виннипег Джетс7528524729231-2388154,0
20 Нью-Йорк Айлендерс7432126330206-2067953,4
21 Коламбус Блю Джекетс7424742433240-2747651,4
22 Анахайм Дакс7620545933213-2497247,4
23 Сан-Хосе Шаркс7320723833190-2346947,3
24 Детройт Ред Уингз7518832836213-2856845,3
25 Баффало Сэйбрз7621333838210-2726542,8
26 Оттава Сенаторз7424312440200-2396241,9
27 Чикаго Блэкхоукс7515552939202-2686140,7
28 Нью-Джерси Дэвилз7418534242228-2745839,2
29 Филадельфия Флайерз7418414740190-2695738,5
30 Сиэтл Кракен7320121544189-2555235,6
31 Монреаль Канадиенс7514332944193-2875134,0
32 Аризона Койотс7416514147182-2784933,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз74391134215311-21711275,7
2 Каролина Харрикейнз7542512619247-18010469,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс7641443321235-19110468,4
4 Торонто Мэйпл Лифс7441521520286-22910268,9
5 Тампа-Бэй Лайтнинг74331025321243-2089866,2
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7432452823252-2199262,2
9 Нью-Йорк Айлендерс7432126330206-2067953,4
10 Коламбус Блю Джекетс7424742433240-2747651,4
11 Детройт Ред Уингз7518832836213-2856845,3
12 Баффало Сэйбрз7621333838210-2726542,8
13 Оттава Сенаторз7424312440200-2396241,9
14 Нью-Джерси Дэвилз7418534242228-2745839,2
15 Филадельфия Флайерз7418414740190-2695738,5
16 Монреаль Канадиенс7514332944193-2875134,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7444641514287-20211477,0
2 Калгари Флэймз7440321820259-1879966,9
3 Миннесота Уайлд7333854221271-2259867,1
4 Сент-Луис Блюз7440223720274-2119866,2
5 Эдмонтон Ойлерз7534541526260-2359261,3
6 Нэшвилл Предаторз7535622327241-2179160,7
7 Даллас Старз74281042327217-2208960,1
8 Лос-Анджелес Кингз7630544627220-2258857,9
9 Вегас Голден Найтс7533441429244-2228758,0
10 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
11 Виннипег Джетс7528524729231-2388154,0
12 Анахайм Дакс7620545933213-2497247,4
13 Сан-Хосе Шаркс7320723833190-2346947,3
14 Чикаго Блэкхоукс7515552939202-2686140,7
15 Сиэтл Кракен7320121544189-2555235,6
16 Аризона Койотс7416514147182-2784933,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7542512619247-18010469,3
2 Нью-Йорк Рейнджерс7641443321235-19110468,4
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7432452823252-2199262,2
5 Нью-Йорк Айлендерс7432126330206-2067953,4
6 Коламбус Блю Джекетс7424742433240-2747651,4
7 Нью-Джерси Дэвилз7418534242228-2745839,2
8 Филадельфия Флайерз7418414740190-2695738,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз74391134215311-21711275,7
2 Торонто Мэйпл Лифс7441521520286-22910268,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг74331025321243-2089866,2
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Детройт Ред Уингз7518832836213-2856845,3
6 Баффало Сэйбрз7621333838210-2726542,8
7 Оттава Сенаторз7424312440200-2396241,9
8 Монреаль Канадиенс7514332944193-2875134,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7444641514287-20211477,0
2 Миннесота Уайлд7333854221271-2259867,1
3 Сент-Луис Блюз7440223720274-2119866,2
4 Нэшвилл Предаторз7535622327241-2179160,7
5 Даллас Старз74281042327217-2208960,1
6 Виннипег Джетс7528524729231-2388154,0
7 Чикаго Блэкхоукс7515552939202-2686140,7
8 Аризона Койотс7416514147182-2784933,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7440321820259-1879966,9
2 Эдмонтон Ойлерз7534541526260-2359261,3
3 Лос-Анджелес Кингз7630544627220-2258857,9
4 Вегас Голден Найтс7533441429244-2228758,0
5 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
6 Анахайм Дакс7620545933213-2497247,4
7 Сан-Хосе Шаркс7320723833190-2346947,3
8 Сиэтл Кракен7320121544189-2555235,6

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