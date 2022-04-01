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Майами Хит - Атланта Хоукс прямая трансляция 17.04.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
17 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК. НБА - плей-офф, First-round Series - Eastern Conference. 1-й тур
Майами Хит Атланта Хоукс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Атланта Хоукс, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, First-round Series - Eastern Conference. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
США Нэйт Макмиллан
История личных встреч
09.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит113 : 109Атланта Хоукс
22.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс110 : 108Майами Хит
15.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит124 : 118Атланта Хоукс
13.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс91 : 115Майами Хит
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс118 : 103Майами Хит
03.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит80 : 94Атланта Хоукс
01.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит109 : 99Атланта Хоукс
21.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс129 : 124Майами Хит
11.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит135 : 121Атланта Хоукс
01.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс97 : 106Майами Хит

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