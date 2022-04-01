Майами Хит - Атланта Хоукс прямая трансляция 17.04.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
17 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК. НБА - плей-офф, First-round Series - Eastern Conference. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Атланта Хоукс, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, First-round Series - Eastern Conference. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|09.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 109
|22.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 108
|15.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 118
|13.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 115
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 103
|03.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|80 : 94
|01.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 99
|21.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 124
|11.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 121
|01.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 106