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Бостон Селтикс - Бруклин Нетс прямая трансляция 17.04.2022

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
17 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК. НБА - плей-офф, First-round Series - Eastern Conference. 1-й тур
Бостон Селтикс Бруклин Нетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Бруклин Нетс, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, First-round Series - Eastern Conference. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Стив Нэш
История личных встреч
06.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс126 : 120Бруклин Нетс
25.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс106 : 129Бостон Селтикс
09.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс91 : 126Бостон Селтикс
25.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс104 : 123Бруклин Нетс
02.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бруклин Нетс123 : 109Бостон Селтикс
31.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Селтикс126 : 141Бруклин Нетс
29.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Селтикс125 : 119Бруклин Нетс
26.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бруклин Нетс130 : 108Бостон Селтикс
23.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бруклин Нетс104 : 93Бостон Селтикс
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс109 : 104Бостон Селтикс

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