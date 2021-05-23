Бостон Селтикс - Бруклин Нетс прямая трансляция 17.04.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
17 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК. НБА - плей-офф, First-round Series - Eastern Conference. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Бруклин Нетс, которое состоится 17 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, First-round Series - Eastern Conference. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Стив Нэш
История личных встреч
|06.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 120
|25.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 129
|09.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 126
|25.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 123
|02.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|123 : 109
|31.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|126 : 141
|29.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|125 : 119
|26.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|130 : 108
|23.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|104 : 93
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 104