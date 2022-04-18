Наполи - Рома 18 Апреля прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
18 апреля 2022, понедельник. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Рома, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 0
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 2
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|4 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 4
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|03.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 4
|14.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1
|04.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|71,7
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|71,9
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|68,8
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|63,6
| 5
Лига Европы
|Рома
|32
|17
|6
|9
|53-36
|57
|59,4
| 6
Лига Европы
|Лацио
|33
|16
|8
|9
|65-48
|56
|56,6
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|32
|17
|5
|10
|53-40
|56
|58,3
|8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
|53-36
|51
|54,8
|9
|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|46,5
|10
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|46,9
|11
|Торино
|32
|10
|10
|12
|36-31
|40
|41,7
|12
|Удинезе
|31
|9
|12
|10
|47-49
|39
|41,9
|13
|Болонья
|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|39,6
|14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|34,3
|15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|33,3
|16
|Сампдория
|33
|8
|5
|20
|40-56
|29
|29,3
|17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|28,3
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|5
|7
|20
|26-58
|22
|22,9
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|22,2
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|4
|7
|20
|25-69
|19
|20,4