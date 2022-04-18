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Наполи - Рома 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
18 апреля 2022, понедельник. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 33-й тур
Наполи Рома

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Рома, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
24.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Рома0 : 0Наполи
21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Рома0 : 2Наполи
29.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Наполи4 : 0Рома
05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Наполи2 : 1Рома
02.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Рома2 : 1Наполи
31.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Рома1 : 4Наполи
28.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Наполи1 : 1Рома
03.03.2018 Италия - Серия А Тур 27 Наполи2 : 4Рома
14.10.2017 Италия - Серия А Тур 8 Рома0 : 1Наполи
04.03.2017 Италия - Серия А Тур 27 Рома1 : 2Наполи
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан33218458-297171,7
2
Лига чемпионов
Интер М32209368-256971,9
3
Лига чемпионов
Наполи32206658-266668,8
4
Лига чемпионов
Ювентус33189650-296363,6
5
Лига Европы
Рома32176953-365759,4
6
Лига Европы
Лацио33168965-485656,6
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина321751053-405658,3
8 Аталанта31149853-365154,8
9 Сассуоло3312101158-534646,5
10 Верона321291156-494546,9
11 Торино3210101236-314041,7
12 Удинезе319121047-493941,9
13 Болонья321081435-453839,6
14 Эмполи338101542-603434,3
15 Специя33961833-573333,3
16 Сампдория33852040-562929,3
17 Кальяри336101731-612828,3
18
Зона вылета
Венеция32572026-582222,9
19
Зона вылета
Дженоа332161524-542222,2
20
Зона вылета
Салернитана31472025-691920,4

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