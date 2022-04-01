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Аталанта - Верона 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
18 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Италия - Серия А, 33-й тур
Аталанта Верона

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Верона, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Верона
Верона
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Верона1 : 2Аталанта
21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Верона0 : 2Аталанта
28.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта0 : 2Верона
18.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Верона1 : 1Аталанта
07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Аталанта3 : 2Верона
18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Верона0 : 5Аталанта
25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Аталанта3 : 0Верона
03.02.2016 Италия - Серия А Тур 23 Верона2 : 1Аталанта
20.09.2015 Италия - Серия А Тур 4 Аталанта1 : 1Верона
25.01.2015 Италия - Серия А Тур 20 Верона1 : 0Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан33218458-297171,7
2
Лига чемпионов
Интер М32209368-256971,9
3
Лига чемпионов
Наполи32206658-266668,8
4
Лига чемпионов
Ювентус33189650-296363,6
5
Лига Европы
Рома32176953-365759,4
6
Лига Европы
Лацио33168965-485656,6
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина321751053-405658,3
8 Аталанта31149853-365154,8
9 Сассуоло3312101158-534646,5
10 Верона321291156-494546,9
11 Торино3210101236-314041,7
12 Удинезе319121047-493941,9
13 Болонья321081435-453839,6
14 Эмполи338101542-603434,3
15 Специя33961833-573333,3
16 Сампдория33852040-562929,3
17 Кальяри336101731-612828,3
18
Зона вылета
Венеция32572026-582222,9
19
Зона вылета
Дженоа332161524-542222,2
20
Зона вылета
Салернитана31472025-691920,4

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