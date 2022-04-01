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Барселона - Кадис 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
18 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
Барселона Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Кадис, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
23.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Кадис0 : 0Барселона
21.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Барселона1 : 1Кадис
05.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Кадис2 : 1Барселона
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид31226363-267277,4
2
Лига чемпионов
Барселона30179460-316066,7
3
Лига чемпионов
Севилья311612344-226064,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М31176857-385761,3
5
Лига Европы
Бетис32176956-375759,4
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад321510732-305557,3
7 Вильярреал321310951-314951,0
8 Атлетик Б311112836-304548,4
9 Осасуна321281233-414445,8
10 Валенсия3210121044-464243,8
11 Эспаньол311091236-423941,9
12 Сельта31991334-353638,7
13 Эльче32981535-443536,5
14 Райо Вальекано31971532-383436,6
15 Хетафе327111429-373233,3
16 Гранада316111435-522931,2
17 Мальорка32781727-532930,2
18
Зона вылета
Кадис315131326-432830,1
19
Зона вылета
Алавес32671925-532526,0
20
Зона вылета
Леванте314101735-612223,7

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