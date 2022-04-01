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Ноттингем Форест - Вест Бромвич Альбион 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
18 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Ноттингем Форест Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Стив Брюс
История личных встреч
26.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Вест Бромвич Альбион0 : 0Ноттингем Форест
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Вест Бромвич Альбион2 : 2Ноттингем Форест
03.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Ноттингем Форест1 : 2Вест Бромвич Альбион
12.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Вест Бромвич Альбион2 : 2Ноттингем Форест
07.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Ноттингем Форест1 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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