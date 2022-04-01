Свернуть список

Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
18 апреля 2022, понедельник. 14:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Мидлсбро Хаддерсфилд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Хаддерсфилд Таун1 : 2Мидлсбро
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Мидлсбро2 : 1Хаддерсфилд Таун
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Хаддерсфилд Таун3 : 2Мидлсбро
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Мидлсбро1 : 0Хаддерсфилд Таун
23.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Хаддерсфилд Таун0 : 0Мидлсбро
05.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Мидлсбро3 : 0Хаддерсфилд Таун
28.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Хаддерсфилд Таун0 : 2Мидлсбро
17.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Мидлсбро2 : 0Хаддерсфилд Таун
13.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Хаддерсфилд Таун1 : 2Мидлсбро
25.03.2014 Англия - Чемпионшип Тур 38 Хаддерсфилд Таун2 : 2Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close