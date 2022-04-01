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Рединг - Суонси Сити 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
18 апреля 2022, понедельник. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
Рединг Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Суонси Сити, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рединг
Рединг
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Суонси Сити2 : 3Рединг
10.08.2021 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Рединг0 : 3Суонси Сити
25.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Рединг2 : 2Суонси Сити
30.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Суонси Сити0 : 0Рединг
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Рединг1 : 4Суонси Сити
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Суонси Сити1 : 1Рединг
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Рединг1 : 4Суонси Сити
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Суонси Сити2 : 0Рединг
19.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Рединг0 : 2Суонси Сити
26.12.2012 Англия - Премьер-лига Тур 19 Рединг0 : 0Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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