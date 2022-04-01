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Блэкпул - Бирмингем Сити 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия), вместимость: 17625
18 апреля 2022, понедельник. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Блэкпул Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкпул - Бирмингем Сити, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкпул
Блэкпул
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Нил Критчли
Англия Ли Бойер
История личных встреч
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Бирмингем Сити1 : 0Блэкпул
04.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Бирмингем Сити1 : 0Блэкпул
06.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Блэкпул1 : 0Бирмингем Сити
22.02.2014 Англия - Чемпионшип Тур 32 Блэкпул1 : 2Бирмингем Сити
23.11.2013 Англия - Чемпионшип Тур 16 Бирмингем Сити1 : 1Блэкпул
04.01.2011 Англия - Премьер-лига Тур 22 Блэкпул1 : 2Бирмингем Сити
23.10.2010 Англия - Премьер-лига Тур 9 Бирмингем Сити2 : 0Блэкпул
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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