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Блэкберн Роверс - Сток Сити 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
18 апреля 2022, понедельник. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Блэкберн Роверс Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Сток Сити, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Сток Сити0 : 1Блэкберн Роверс
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Блэкберн Роверс1 : 1Сток Сити
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Сток Сити1 : 0Блэкберн Роверс
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Блэкберн Роверс0 : 0Сток Сити
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Сток Сити1 : 2Блэкберн Роверс
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Сток Сити2 : 3Блэкберн Роверс
14.02.2015 Кубок Англии 1/8 финала Блэкберн Роверс4 : 1Сток Сити
02.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 20 Блэкберн Роверс1 : 2Сток Сити
26.11.2011 Англия - Премьер-лига Тур 13 Сток Сити3 : 1Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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