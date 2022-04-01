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Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
18 апреля 2022, понедельник. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Куинз Парк Рейнджерс Дерби Каунти

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Англия Марк Уорбертон
Англия Уэйн Марк Руни
История личных встреч
29.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Дерби Каунти1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Дерби Каунти
04.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Дерби Каунти0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Дерби Каунти
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Дерби Каунти1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Дерби Каунти2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Дерби Каунти
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Дерби Каунти
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Дерби Каунти2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
31.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Дерби Каунти1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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