Свернуть список

Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
18 апреля 2022, понедельник. 19:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
28.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Шеффилд Юнайтед2 : 0Бристоль Сити
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Юнайтед1 : 0Бристоль Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Шеффилд Юнайтед2 : 3Бристоль Сити
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Бристоль Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Бристоль Сити2 : 3Шеффилд Юнайтед
08.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Шеффилд Юнайтед1 : 2Бристоль Сити
14.02.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 31 Бристоль Сити1 : 3Шеффилд Юнайтед
09.08.2014 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 1 Шеффилд Юнайтед1 : 2Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close