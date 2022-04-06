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Анахайм Дакс - Коламбус Блю Джекетс 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
18 апреля 2022, понедельник. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Коламбус Блю Джекетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
КанадаБрэд Ларсен
История личных встреч
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2 БАнахайм Дакс
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4Коламбус Блю Джекетс
12.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2Анахайм Дакс
16.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2 ОТАнахайм Дакс
05.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
03.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Коламбус Блю Джекетс
02.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Анахайм Дакс
10.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 ОТАнахайм Дакс
29.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 4Коламбус Блю Джекетс
12.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 БАнахайм Дакс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7545641514294-20611677,3
2 Флорида Пантерз74391134215311-21711275,7
3 Торонто Мэйпл Лифс7541621520291-23310469,3
4 Каролина Харрикейнз7642512620251-18710468,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс7641443321235-19110468,4
6 Калгари Флэймз7541321820268-18810167,3
7 Сент-Луис Блюз7540323720280-21610066,7
8 Тампа-Бэй Лайтнинг75341025321250-21210066,7
9 Миннесота Уайлд7433854321276-2319966,9
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7533452823260-2239462,7
13 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
14 Нэшвилл Предаторз7535622327241-2179160,7
15 Даллас Старз75291042327219-2219160,7
16 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
17 Вегас Голден Найтс7633441430244-2268757,2
18 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
19 Виннипег Джетс7628524730235-2458153,3
20 Нью-Йорк Айлендерс7432126330206-2067953,4
21 Коламбус Блю Джекетс7524742434241-2767650,7
22 Анахайм Дакс7620545933213-2497247,4
23 Сан-Хосе Шаркс7420723834191-2366946,6
24 Детройт Ред Уингз7518832836213-2856845,3
25 Баффало Сэйбрз7722333838214-2756743,5
26 Оттава Сенаторз7524312540204-2446342,0
27 Чикаго Блэкхоукс7515552939202-2686140,7
28 Нью-Джерси Дэвилз7518535242231-2785939,3
29 Филадельфия Флайерз7518414741193-2735738,0
30 Сиэтл Кракен7420131544193-2585436,5
31 Монреаль Канадиенс7614332945197-2955133,6
32 Аризона Койотс7516514148183-2874932,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз74391134215311-21711275,7
2 Торонто Мэйпл Лифс7541621520291-23310469,3
3 Каролина Харрикейнз7642512620251-18710468,4
4 Нью-Йорк Рейнджерс7641443321235-19110468,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг75341025321250-21210066,7
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7533452823260-2239462,7
9 Нью-Йорк Айлендерс7432126330206-2067953,4
10 Коламбус Блю Джекетс7524742434241-2767650,7
11 Детройт Ред Уингз7518832836213-2856845,3
12 Баффало Сэйбрз7722333838214-2756743,5
13 Оттава Сенаторз7524312540204-2446342,0
14 Нью-Джерси Дэвилз7518535242231-2785939,3
15 Филадельфия Флайерз7518414741193-2735738,0
16 Монреаль Канадиенс7614332945197-2955133,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7545641514294-20611677,3
2 Калгари Флэймз7541321820268-18810167,3
3 Сент-Луис Блюз7540323720280-21610066,7
4 Миннесота Уайлд7433854321276-2319966,9
5 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
6 Нэшвилл Предаторз7535622327241-2179160,7
7 Даллас Старз75291042327219-2219160,7
8 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
9 Вегас Голден Найтс7633441430244-2268757,2
10 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
11 Виннипег Джетс7628524730235-2458153,3
12 Анахайм Дакс7620545933213-2497247,4
13 Сан-Хосе Шаркс7420723834191-2366946,6
14 Чикаго Блэкхоукс7515552939202-2686140,7
15 Сиэтл Кракен7420131544193-2585436,5
16 Аризона Койотс7516514148183-2874932,7
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7642512620251-18710468,4
2 Нью-Йорк Рейнджерс7641443321235-19110468,4
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7533452823260-2239462,7
5 Нью-Йорк Айлендерс7432126330206-2067953,4
6 Коламбус Блю Джекетс7524742434241-2767650,7
7 Нью-Джерси Дэвилз7518535242231-2785939,3
8 Филадельфия Флайерз7518414741193-2735738,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз74391134215311-21711275,7
2 Торонто Мэйпл Лифс7541621520291-23310469,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг75341025321250-21210066,7
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Детройт Ред Уингз7518832836213-2856845,3
6 Баффало Сэйбрз7722333838214-2756743,5
7 Оттава Сенаторз7524312540204-2446342,0
8 Монреаль Канадиенс7614332945197-2955133,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7545641514294-20611677,3
2 Сент-Луис Блюз7540323720280-21610066,7
3 Миннесота Уайлд7433854321276-2319966,9
4 Нэшвилл Предаторз7535622327241-2179160,7
5 Даллас Старз75291042327219-2219160,7
6 Виннипег Джетс7628524730235-2458153,3
7 Чикаго Блэкхоукс7515552939202-2686140,7
8 Аризона Койотс7516514148183-2874932,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7541321820268-18810167,3
2 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
3 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
4 Вегас Голден Найтс7633441430244-2268757,2
5 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
6 Анахайм Дакс7620545933213-2497247,4
7 Сан-Хосе Шаркс7420723834191-2366946,6
8 Сиэтл Кракен7420131544193-2585436,5

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