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Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 18.04.2022

Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
18 апреля 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
Финикс Санз Нью-Орлеан Пеликанс

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 18 Апреля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
История личных встреч
16.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс115 : 131Финикс Санз
26.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз102 : 117Нью-Орлеан Пеликанс
05.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс110 : 123Финикс Санз
03.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз112 : 100Нью-Орлеан Пеликанс
20.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс114 : 132Финикс Санз
04.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс123 : 101Финикс Санз
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз111 : 86Нью-Орлеан Пеликанс
06.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс132 : 139Финикс Санз
22.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз121 : 124Нью-Орлеан Пеликанс
06.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз133 : 126 ОТНью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
19.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
21.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
23.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
25.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
28.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
1
0
131
111
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
17.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
20.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
23.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
25.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
26.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
28.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
30.04
0
0
0
0
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
17.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
21.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
24.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
25.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
27.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
29.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
01.05
0
0
0
0
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
18.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
21.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
23.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
24.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
27.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
0
0
0
0
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
19.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
22.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
23.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
25.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
28.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
0
1
93
99
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
20.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
22.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
24.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
26.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
0
1
117
130
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
19.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
22.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
27.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
1
0
123
107
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
18.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
20.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
23.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
25.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
26.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
28.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
0
0
0
0

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