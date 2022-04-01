Балтика - Динамо М 19 Апреля прямая трансляция
Стадион: Калининград (Калининград, Россия), вместимость: 35212
19 апреля 2022, вторник. 20:00 МСК. Кубок России, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Динамо М, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Калининград (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Сандро Шварц
История личных встреч
|22.02.2018
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2018
|2 : 0
|13.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|0 : 3
|25.08.2016
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|27.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 4
|2 : 1
|15.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 16
|0 : 2
|28.03.1998
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 1
|1 : 1
|02.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 21
|1 : 1
|05.04.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 4
|0 : 2
|10.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 22
|3 : 1
|16.03.1996
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 3
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|3 : 0
A06
| Алания
Арсенал
|1 : 0
A04
| Сочи
ЦСКА
|1 : 2
A01
| Спартак М
Кубань
|6 : 1
A03
| Локомотив М
Енисей
|0 : 4
A02
| Рубин
Ротор
|2 : 1
A07
| Балтика
Чайка
|3 : 0
A05
| Зенит
КАМАЗ
|6 : 0
1/4 финала
|Метка
QF4
| Балтика
Динамо М
|19.04
QF3
| Енисей
Рубин
|20.04
QF2
| Алания
Зенит
|20.04
QF1
| ЦСКА
Спартак М
|20.04
Финал
|Метка
|29.05