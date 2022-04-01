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Балтика - Динамо М 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Калининград (Калининград, Россия), вместимость: 35212
19 апреля 2022, вторник. 20:00 МСК. Кубок России, 1/4 финала
Балтика Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Динамо М, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Калининград (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
22.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2018 Динамо М2 : 0Балтика
13.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Балтика0 : 3Динамо М
25.08.2016 Кубок России 1/32 финала Балтика1 : 3 ДВДинамо М
27.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Динамо М2 : 1Балтика
15.07.1998 Чемпионат России Высший дивизион Тур 16 Балтика0 : 2Динамо М
28.03.1998 Чемпионат России Высший дивизион Тур 1 Динамо М1 : 1Балтика
02.08.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 21 Динамо М1 : 1Балтика
05.04.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 4 Балтика0 : 2Динамо М
10.08.1996 Чемпионат России Высшая лига Тур 22 Динамо М3 : 1Балтика
16.03.1996 Чемпионат России Высшая лига Тур 3 Балтика0 : 0Динамо М
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A08
 Динамо М
Нижний Новгород
3 : 0
A06
 Алания
Арсенал
1 : 0
A04
 Сочи
ЦСКА
1 : 2
A01
 Спартак М
Кубань
6 : 1
A03
 Локомотив М
Енисей
0 : 4
A02
 Рубин
Ротор
2 : 1
A07
 Балтика
Чайка
3 : 0
A05
 Зенит
КАМАЗ
6 : 0
1/4 финала
Метка
QF4
 Балтика
Динамо М
19.04
QF3
 Енисей
Рубин
20.04
QF2
 Алания
Зенит
20.04
QF1
 ЦСКА
Спартак М
20.04
Финал
Метка
29.05

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