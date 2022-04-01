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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
19 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Ливерпуль Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
24.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед0 : 5Ливерпуль
13.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед2 : 4Ливерпуль
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Ливерпуль
17.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
19.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль2 : 0Манчестер Юнайтед
20.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
24.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Юнайтед0 : 0Ливерпуль
16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль3 : 1Манчестер Юнайтед
29.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед1 : 4Ливерпуль
10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити31235372-207479,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль31227279-227378,5
3
Лига чемпионов
Челси30188464-236268,9
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур321831156-385759,4
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед32159852-445456,3
6 Арсенал311731145-375458,1
7 Вест Хэм Юнайтед331571152-435252,5
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Лестер Сити301171246-504044,4
10 Брайтон энд Хоув Альбион329131029-374041,7
11 Брентфорд331161641-493939,4
12 Саутгемптон329121138-523940,6
13 Кристал Пэлас318131043-403739,8
14 Ньюкасл Юнайтед329101336-553738,5
15 Астон Вилла311131742-463638,7
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон30841833-522831,1
18
Зона вылета
Бёрнли314131426-452526,9
19
Зона вылета
Уотфорд32642230-622222,9
20
Зона вылета
Норвич Сити32562122-662121,9

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