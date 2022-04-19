Бетис - Эльче 19 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
19 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК. Испания - Примера, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Эльче, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|21.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 3
|04.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|01.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 1
|16.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|20.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|23
|6
|3
|66-28
|75
|78,1
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|17
|9
|4
|60-31
|60
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|32
|16
|12
|4
|46-25
|60
|62,5
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|18
|6
|8
|59-39
|60
|62,5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|32
|17
|6
|9
|56-37
|57
|59,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|57,3
|7
|Вильярреал
|32
|13
|10
|9
|51-31
|49
|51,0
|8
|Атлетик Б
|32
|11
|12
|9
|36-32
|45
|46,9
|9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|33-41
|44
|45,8
|10
|Валенсия
|32
|10
|12
|10
|44-46
|42
|43,8
|11
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|37-44
|39
|40,6
|12
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|36-35
|39
|40,6
|13
|Эльче
|32
|9
|8
|15
|35-44
|35
|36,5
|14
|Райо Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|36,6
|15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|33,3
|16
|Гранада
|32
|6
|11
|15
|36-56
|29
|30,2
|17
|Мальорка
|32
|7
|8
|17
|27-53
|29
|30,2
| 18
Зона вылета
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|30,1
| 19
Зона вылета
|Леванте
|32
|5
|10
|17
|39-62
|25
|26,0
| 20
Зона вылета
|Алавес
|32
|6
|7
|19
|25-53
|25
|26,0