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Бетис - Эльче 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
19 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК. Испания - Примера, 33-й тур
Бетис Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Эльче, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
21.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Эльче0 : 3Бетис
04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Эльче1 : 1Бетис
01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Бетис3 : 1Эльче
16.03.2014 Испания - Примера Тур 28 Эльче0 : 0Бетис
20.10.2013 Испания - Примера Тур 9 Бетис1 : 2Эльче
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид32236366-287578,1
2
Лига чемпионов
Барселона30179460-316066,7
3
Лига чемпионов
Севилья321612446-256062,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М32186859-396062,5
5
Лига Европы
Бетис32176956-375759,4
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад321510732-305557,3
7 Вильярреал321310951-314951,0
8 Атлетик Б321112936-324546,9
9 Осасуна321281233-414445,8
10 Валенсия3210121044-464243,8
11 Эспаньол321091337-443940,6
12 Сельта321091336-353940,6
13 Эльче32981535-443536,5
14 Райо Вальекано31971532-383436,6
15 Хетафе327111429-373233,3
16 Гранада326111536-562930,2
17 Мальорка32781727-532930,2
18
Зона вылета
Кадис315131326-432830,1
19
Зона вылета
Леванте325101739-622526,0
20
Зона вылета
Алавес32671925-532526,0

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