Свернуть список

Вильярреал - Валенсия 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
19 апреля 2022, вторник. 22:30 МСК. Испания - Примера, 33-й тур
Вильярреал Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Валенсия, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
30.10.2021 Испания - Примера Тур 12 Валенсия2 : 0Вильярреал
05.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Валенсия2 : 1Вильярреал
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Вильярреал2 : 1Валенсия
28.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Вильярреал2 : 0Валенсия
30.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Валенсия2 : 1Вильярреал
18.04.2019 Лига Европы 1/4 финала Валенсия2 : 0Вильярреал
11.04.2019 Лига Европы 1/4 финала Вильярреал1 : 3Валенсия
26.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Валенсия3 : 0Вильярреал
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Вильярреал0 : 0Валенсия
05.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Вильярреал1 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид32236366-287578,1
2
Лига чемпионов
Барселона30179460-316066,7
3
Лига чемпионов
Севилья321612446-256062,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М32186859-396062,5
5
Лига Европы
Бетис32176956-375759,4
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад321510732-305557,3
7 Вильярреал321310951-314951,0
8 Атлетик Б321112936-324546,9
9 Осасуна321281233-414445,8
10 Валенсия3210121044-464243,8
11 Эспаньол321091337-443940,6
12 Сельта321091336-353940,6
13 Эльче32981535-443536,5
14 Райо Вальекано31971532-383436,6
15 Хетафе327111429-373233,3
16 Гранада326111536-562930,2
17 Мальорка32781727-532930,2
18
Зона вылета
Кадис315131326-432830,1
19
Зона вылета
Леванте325101739-622526,0
20
Зона вылета
Алавес32671925-532526,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close