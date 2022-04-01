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Фенербахче - Шахтёр Д 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
19 апреля 2022, вторник. 17:00 МСК. Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Фенербахче Шахтёр Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Шахтёр Д, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Шахтёр Д
Донецк, Украина
История личных встреч
05.08.2015 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Шахтёр Д3 : 0Фенербахче
28.07.2015 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Фенербахче0 : 0Шахтёр Д
21.07.2011 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2011 Фенербахче0 : 0Шахтёр Д

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