Фенербахче - Шахтёр Д 19 Апреля прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
19 апреля 2022, вторник. 17:00 МСК. Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Шахтёр Д, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Шахтёр Д
Донецк, Украина
История личных встреч
|05.08.2015
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|3 : 0
|28.07.2015
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|0 : 0
|21.07.2011
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2011
|0 : 0