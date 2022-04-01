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Фулхэм - Престон Норт Энд 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
19 апреля 2022, вторник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Фулхэм Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Престон Норт Энд, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Англия Райан Лоу
История личных встреч
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Престон Норт Энд1 : 1Фулхэм
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Фулхэм2 : 0Престон Норт Энд
10.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Престон Норт Энд2 : 1Фулхэм
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Престон Норт Энд1 : 2Фулхэм
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Фулхэм2 : 2Престон Норт Энд
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Фулхэм3 : 1Престон Норт Энд
13.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Престон Норт Энд1 : 2Фулхэм
05.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Престон Норт Энд1 : 2Фулхэм
28.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Фулхэм1 : 1Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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