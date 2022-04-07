Колорадо Эвеланш - Вашингтон Кэпиталз 19 Апреля прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
19 апреля 2022, вторник. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|08.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|30.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|19.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|02.04.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|75
|45
|6
|4
|1
|5
|14
|294-206
|116
|77,3
|2
|Флорида Пантерз
|75
|40
|11
|3
|4
|2
|15
|317-218
|114
|76,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|76
|42
|6
|2
|1
|5
|20
|295-235
|106
|69,7
|4
|Каролина Харрикейнз
|76
|42
|5
|1
|2
|6
|20
|251-187
|104
|68,4
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|41
|4
|4
|3
|3
|21
|235-191
|104
|68,4
|6
|Сент-Луис Блюз
|76
|41
|3
|2
|3
|7
|20
|288-219
|102
|67,1
|7
|Калгари Флэймз
|75
|41
|3
|2
|1
|8
|20
|268-188
|101
|67,3
|8
|Миннесота Уайлд
|75
|33
|9
|5
|4
|3
|21
|281-235
|101
|67,3
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|34
|10
|2
|5
|3
|21
|250-212
|100
|66,7
|10
|Бостон Брюинз
|75
|36
|8
|2
|2
|3
|24
|233-203
|97
|64,7
|11
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|75
|33
|4
|5
|2
|8
|23
|260-223
|94
|62,7
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|14
|Даллас Старз
|75
|29
|10
|4
|2
|3
|27
|219-221
|91
|60,7
|15
|Нэшвилл Предаторз
|76
|35
|6
|2
|2
|3
|28
|244-225
|91
|59,9
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|31
|5
|4
|4
|6
|27
|222-226
|90
|58,4
|17
|Вегас Голден Найтс
|76
|33
|4
|4
|1
|4
|30
|244-226
|87
|57,2
|18
|Ванкувер Кэнакс
|75
|30
|4
|3
|3
|7
|28
|224-211
|84
|56,0
|19
|Виннипег Джетс
|76
|28
|5
|2
|4
|7
|30
|235-245
|81
|53,3
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|32
|1
|2
|6
|3
|31
|208-210
|79
|52,7
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|24
|7
|4
|2
|4
|35
|245-282
|76
|50,0
|22
|Анахайм Дакс
|77
|21
|5
|4
|5
|9
|33
|219-253
|74
|48,1
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|20
|7
|2
|3
|9
|34
|195-241
|70
|46,7
|24
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|25
|Детройт Ред Уингз
|76
|18
|8
|3
|2
|8
|37
|214-291
|68
|44,7
|26
|Оттава Сенаторз
|75
|24
|3
|1
|2
|5
|40
|204-244
|63
|42,0
|27
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|15
|5
|5
|2
|9
|39
|202-268
|61
|40,7
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|75
|18
|5
|3
|5
|2
|42
|231-278
|59
|39,3
|29
|Филадельфия Флайерз
|76
|18
|4
|1
|4
|7
|42
|196-278
|57
|37,5
|30
|Сиэтл Кракен
|74
|20
|1
|3
|1
|5
|44
|193-258
|54
|36,5
|31
|Монреаль Канадиенс
|76
|14
|3
|3
|2
|9
|45
|197-295
|51
|33,6
|32
|Аризона Койотс
|75
|16
|5
|1
|4
|1
|48
|183-287
|49
|32,7
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|75
|40
|11
|3
|4
|2
|15
|317-218
|114
|76,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|76
|42
|6
|2
|1
|5
|20
|295-235
|106
|69,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|76
|42
|5
|1
|2
|6
|20
|251-187
|104
|68,4
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|41
|4
|4
|3
|3
|21
|235-191
|104
|68,4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|34
|10
|2
|5
|3
|21
|250-212
|100
|66,7
|6
|Бостон Брюинз
|75
|36
|8
|2
|2
|3
|24
|233-203
|97
|64,7
|7
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|75
|33
|4
|5
|2
|8
|23
|260-223
|94
|62,7
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|32
|1
|2
|6
|3
|31
|208-210
|79
|52,7
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|24
|7
|4
|2
|4
|35
|245-282
|76
|50,0
|11
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|12
|Детройт Ред Уингз
|76
|18
|8
|3
|2
|8
|37
|214-291
|68
|44,7
|13
|Оттава Сенаторз
|75
|24
|3
|1
|2
|5
|40
|204-244
|63
|42,0
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|75
|18
|5
|3
|5
|2
|42
|231-278
|59
|39,3
|15
|Филадельфия Флайерз
|76
|18
|4
|1
|4
|7
|42
|196-278
|57
|37,5
|16
|Монреаль Канадиенс
|76
|14
|3
|3
|2
|9
|45
|197-295
|51
|33,6
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|75
|45
|6
|4
|1
|5
|14
|294-206
|116
|77,3
|2
|Сент-Луис Блюз
|76
|41
|3
|2
|3
|7
|20
|288-219
|102
|67,1
|3
|Калгари Флэймз
|75
|41
|3
|2
|1
|8
|20
|268-188
|101
|67,3
|4
|Миннесота Уайлд
|75
|33
|9
|5
|4
|3
|21
|281-235
|101
|67,3
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|6
|Даллас Старз
|75
|29
|10
|4
|2
|3
|27
|219-221
|91
|60,7
|7
|Нэшвилл Предаторз
|76
|35
|6
|2
|2
|3
|28
|244-225
|91
|59,9
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|31
|5
|4
|4
|6
|27
|222-226
|90
|58,4
|9
|Вегас Голден Найтс
|76
|33
|4
|4
|1
|4
|30
|244-226
|87
|57,2
|10
|Ванкувер Кэнакс
|75
|30
|4
|3
|3
|7
|28
|224-211
|84
|56,0
|11
|Виннипег Джетс
|76
|28
|5
|2
|4
|7
|30
|235-245
|81
|53,3
|12
|Анахайм Дакс
|77
|21
|5
|4
|5
|9
|33
|219-253
|74
|48,1
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|20
|7
|2
|3
|9
|34
|195-241
|70
|46,7
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|15
|5
|5
|2
|9
|39
|202-268
|61
|40,7
|15
|Сиэтл Кракен
|74
|20
|1
|3
|1
|5
|44
|193-258
|54
|36,5
|16
|Аризона Койотс
|75
|16
|5
|1
|4
|1
|48
|183-287
|49
|32,7
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|76
|42
|5
|1
|2
|6
|20
|251-187
|104
|68,4
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|41
|4
|4
|3
|3
|21
|235-191
|104
|68,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|75
|33
|4
|5
|2
|8
|23
|260-223
|94
|62,7
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|32
|1
|2
|6
|3
|31
|208-210
|79
|52,7
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|24
|7
|4
|2
|4
|35
|245-282
|76
|50,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|75
|18
|5
|3
|5
|2
|42
|231-278
|59
|39,3
|8
|Филадельфия Флайерз
|76
|18
|4
|1
|4
|7
|42
|196-278
|57
|37,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|75
|40
|11
|3
|4
|2
|15
|317-218
|114
|76,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|76
|42
|6
|2
|1
|5
|20
|295-235
|106
|69,7
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|34
|10
|2
|5
|3
|21
|250-212
|100
|66,7
|4
|Бостон Брюинз
|75
|36
|8
|2
|2
|3
|24
|233-203
|97
|64,7
|5
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|6
|Детройт Ред Уингз
|76
|18
|8
|3
|2
|8
|37
|214-291
|68
|44,7
|7
|Оттава Сенаторз
|75
|24
|3
|1
|2
|5
|40
|204-244
|63
|42,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|76
|14
|3
|3
|2
|9
|45
|197-295
|51
|33,6
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|75
|45
|6
|4
|1
|5
|14
|294-206
|116
|77,3
|2
|Сент-Луис Блюз
|76
|41
|3
|2
|3
|7
|20
|288-219
|102
|67,1
|3
|Миннесота Уайлд
|75
|33
|9
|5
|4
|3
|21
|281-235
|101
|67,3
|4
|Даллас Старз
|75
|29
|10
|4
|2
|3
|27
|219-221
|91
|60,7
|5
|Нэшвилл Предаторз
|76
|35
|6
|2
|2
|3
|28
|244-225
|91
|59,9
|6
|Виннипег Джетс
|76
|28
|5
|2
|4
|7
|30
|235-245
|81
|53,3
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|15
|5
|5
|2
|9
|39
|202-268
|61
|40,7
|8
|Аризона Койотс
|75
|16
|5
|1
|4
|1
|48
|183-287
|49
|32,7
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|75
|41
|3
|2
|1
|8
|20
|268-188
|101
|67,3
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|31
|5
|4
|4
|6
|27
|222-226
|90
|58,4
|4
|Вегас Голден Найтс
|76
|33
|4
|4
|1
|4
|30
|244-226
|87
|57,2
|5
|Ванкувер Кэнакс
|75
|30
|4
|3
|3
|7
|28
|224-211
|84
|56,0
|6
|Анахайм Дакс
|77
|21
|5
|4
|5
|9
|33
|219-253
|74
|48,1
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|20
|7
|2
|3
|9
|34
|195-241
|70
|46,7
|8
|Сиэтл Кракен
|74
|20
|1
|3
|1
|5
|44
|193-258
|54
|36,5