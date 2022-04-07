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Вегас Голден Найтс - Нью-Джерси Дэвилз 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
19 апреля 2022, вторник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Нью-Джерси Дэвилз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Вегас Голден Найтс
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 0Нью-Джерси Дэвилз
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4Вегас Голден Найтс
07.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Нью-Джерси Дэвилз
15.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
15.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 8Нью-Джерси Дэвилз
05.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Вегас Голден Найтс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7545641514294-20611677,3
2 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7642621520295-23510669,7
4 Каролина Харрикейнз7642512620251-18710468,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс7641443321235-19110468,4
6 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
7 Калгари Флэймз7541321820268-18810167,3
8 Миннесота Уайлд7533954321281-23510167,3
9 Тампа-Бэй Лайтнинг75341025321250-21210066,7
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7533452823260-2239462,7
13 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
14 Даллас Старз75291042327219-2219160,7
15 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
16 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
17 Вегас Голден Найтс7633441430244-2268757,2
18 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
19 Виннипег Джетс7628524730235-2458153,3
20 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
21 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
22 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
23 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
24 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
25 Детройт Ред Уингз7618832837214-2916844,7
26 Оттава Сенаторз7524312540204-2446342,0
27 Чикаго Блэкхоукс7515552939202-2686140,7
28 Нью-Джерси Дэвилз7518535242231-2785939,3
29 Филадельфия Флайерз7618414742196-2785737,5
30 Сиэтл Кракен7420131544193-2585436,5
31 Монреаль Канадиенс7614332945197-2955133,6
32 Аризона Койотс7516514148183-2874932,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7642621520295-23510669,7
3 Каролина Харрикейнз7642512620251-18710468,4
4 Нью-Йорк Рейнджерс7641443321235-19110468,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг75341025321250-21210066,7
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7533452823260-2239462,7
9 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
10 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
11 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
12 Детройт Ред Уингз7618832837214-2916844,7
13 Оттава Сенаторз7524312540204-2446342,0
14 Нью-Джерси Дэвилз7518535242231-2785939,3
15 Филадельфия Флайерз7618414742196-2785737,5
16 Монреаль Канадиенс7614332945197-2955133,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7545641514294-20611677,3
2 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
3 Калгари Флэймз7541321820268-18810167,3
4 Миннесота Уайлд7533954321281-23510167,3
5 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
6 Даллас Старз75291042327219-2219160,7
7 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
8 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
9 Вегас Голден Найтс7633441430244-2268757,2
10 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
11 Виннипег Джетс7628524730235-2458153,3
12 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
13 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
14 Чикаго Блэкхоукс7515552939202-2686140,7
15 Сиэтл Кракен7420131544193-2585436,5
16 Аризона Койотс7516514148183-2874932,7
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7642512620251-18710468,4
2 Нью-Йорк Рейнджерс7641443321235-19110468,4
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7533452823260-2239462,7
5 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
6 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз7518535242231-2785939,3
8 Филадельфия Флайерз7618414742196-2785737,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7642621520295-23510669,7
3 Тампа-Бэй Лайтнинг75341025321250-21210066,7
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
6 Детройт Ред Уингз7618832837214-2916844,7
7 Оттава Сенаторз7524312540204-2446342,0
8 Монреаль Канадиенс7614332945197-2955133,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7545641514294-20611677,3
2 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
3 Миннесота Уайлд7533954321281-23510167,3
4 Даллас Старз75291042327219-2219160,7
5 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
6 Виннипег Джетс7628524730235-2458153,3
7 Чикаго Блэкхоукс7515552939202-2686140,7
8 Аризона Койотс7516514148183-2874932,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7541321820268-18810167,3
2 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
3 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
4 Вегас Голден Найтс7633441430244-2268757,2
5 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
6 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
7 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
8 Сиэтл Кракен7420131544193-2585436,5

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