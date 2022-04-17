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Филадельфия Сиксерс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 19.04.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
19 апреля 2022, вторник. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Торонто Рэпторс, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс
Торонто
История личных встреч
17.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс131 : 111Торонто Рэпторс
08.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс119 : 114Филадельфия Сиксерс
21.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс88 : 93Торонто Рэпторс
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс109 : 114Филадельфия Сиксерс
12.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 115Торонто Рэпторс
24.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс102 : 109Филадельфия Сиксерс
22.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс110 : 103Филадельфия Сиксерс
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс100 : 93Торонто Рэпторс
13.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс121 : 125Торонто Рэпторс
23.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс107 : 95Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
19.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
21.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
23.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
25.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
28.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
1
0
131
111
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
20.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
23.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
25.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
26.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
28.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
30.04
1
0
115
91
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
21.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
24.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
25.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
27.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
29.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
01.05
1
0
115
114
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
21.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
23.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
24.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
27.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
1
0
93
86
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
19.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
22.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
23.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
25.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
28.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
0
1
93
99
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
20.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
22.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
24.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
26.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
0
1
117
130
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
19.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
22.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
27.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
1
0
123
107
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
20.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
23.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
25.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
26.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
28.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
1
0
110
99

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