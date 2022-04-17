Филадельфия Сиксерс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 19.04.2022
Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
19 апреля 2022, вторник. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Торонто Рэпторс, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс
Торонто
История личных встреч
|17.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|131 : 111
|08.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 114
|21.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 93
|29.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 114
|12.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115
|24.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 109
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 103
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 93
|13.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 125
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 95
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс19.04
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс21.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс23.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс25.04
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс28.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс30.04
Торонто Рэпторс
1
0
131
111
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит20.04
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс23.04
Майами Хит
Атланта Хоукс25.04
Майами Хит
Майами Хит26.04
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс28.04
Майами Хит
Майами Хит30.04
Атланта Хоукс
1
0
115
91
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс21.04
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс24.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс25.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс27.04
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс29.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс01.05
Бруклин Нетс
1
0
115
114
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс21.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз23.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз24.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс27.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз29.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс01.05
Чикаго Буллз
1
0
93
86
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс19.04
Юта Джаз
Юта Джаз22.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз23.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс25.04
Юта Джаз
Юта Джаз28.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс30.04
Юта Джаз
0
1
93
99
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз20.04
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз22.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз24.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз26.04
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз29.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз01.05
Миннесота Тимбервулвз
0
1
117
130
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз19.04
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс22.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз27.04
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз01.05
Денвер Наггетс
1
0
123
107
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз20.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс23.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс25.04
Финикс Санз
Финикс Санз26.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс28.04
Финикс Санз
Финикс Санз30.04
Нью-Орлеан Пеликанс
1
0
110
99