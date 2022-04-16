Свернуть список

Даллас Маверикс - Юта Джаз прямая трансляция 19.04.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
19 апреля 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 2-й матч
Даллас Маверикс Юта Джаз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Юта Джаз, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
История личных встреч
16.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Маверикс93 : 99Юта Джаз
28.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс114 : 100Юта Джаз
08.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс111 : 103Юта Джаз
26.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 109Даллас Маверикс
26.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 116Даллас Маверикс
06.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс111 : 103Юта Джаз
30.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 101Даллас Маверикс
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз116 : 104Даллас Маверикс
10.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 122Даллас Маверикс
11.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс119 : 123Юта Джаз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
19.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
21.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
23.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
25.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
28.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
1
0
131
111
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
20.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
23.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
25.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
26.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
28.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
30.04
1
0
115
91
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
21.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
24.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
25.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
27.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
29.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
01.05
1
0
115
114
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
21.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
23.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
24.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
27.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
1
0
93
86
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
19.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
22.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
23.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
25.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
28.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
0
1
93
99
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
20.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
22.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
24.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
26.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
0
1
117
130
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
19.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
22.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
27.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
1
0
123
107
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
20.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
23.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
25.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
26.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
28.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
1
0
110
99

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close