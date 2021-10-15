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Олимпия Милан - Анадолу Эфес прямая трансляция 19.04.2022

19 апреля 2022, вторник. 20:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 1-й матч
Олимпия Милан Анадолу Эфес

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпия Милан - Анадолу Эфес, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Милан
Милан, Италия
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Италия Этторе Мессина
Турция Эргин Атаман
История личных встреч
24.03.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Анадолу Эфес77 : 83Олимпия Милан
15.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Олимпия Милан75 : 71Анадолу Эфес
09.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 34 Олимпия Милан98 : 75Анадолу Эфес
17.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Анадолу Эфес69 : 72Олимпия Милан
14.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Анадолу Эфес88 : 68Олимпия Милан
21.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Олимпия Милан76 : 81Анадолу Эфес
04.04.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Анадолу Эфес101 : 95Олимпия Милан
02.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Олимпия Милан81 : 80Анадолу Эфес
01.03.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 24 Олимпия Милан77 : 64Анадолу Эфес
30.11.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Анадолу Эфес73 : 68Олимпия Милан
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
19.04
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
21.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
26.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
28.04
0
0
0
0
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
19.04
Барселона
Бавария
21.04
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
0
0
0
0
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
20.04
Олимпиакос
Монако
22.04
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
0
0
0
0
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
20.04
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
22.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
26.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
28.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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