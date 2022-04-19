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Барселона - Бавария прямая трансляция 19.04.2022

19 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 1-й матч
Барселона Бавария

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барселона - Бавария, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Литва Шарунас Ясикявичюс
Италия Андреа Тринкьери
История личных встреч
01.02.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 Барселона71 : 66Бавария
07.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Бавария72 : 80Барселона
09.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 34 Барселона72 : 82Бавария
30.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Бавария90 : 77Барселона
06.03.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 28 Барселона83 : 80Бавария
20.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 Бавария67 : 77Барселона
21.03.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 28 Бавария73 : 71Барселона
18.10.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 Барселона83 : 73Бавария
20.11.2014 Евролига Группа С. Тур 6 Бавария77 : 99Барселона
17.10.2014 Евролига Группа С. Тур 1 Барселона83 : 81Бавария
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
19.04
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
21.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
26.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
28.04
0
0
0
0
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
19.04
Барселона
Бавария
21.04
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
0
0
0
0
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
20.04
Олимпиакос
Монако
22.04
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
0
0
0
0
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
20.04
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
22.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
26.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
28.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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