Барселона - Бавария прямая трансляция 19.04.2022
19 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барселона - Бавария, которое состоится 19 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Шарунас Ясикявичюс
|Андреа Тринкьери
История личных встреч
|01.02.2022
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 23
|71 : 66
|07.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|72 : 80
|09.04.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 34
|72 : 82
|30.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|90 : 77
|06.03.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 28
|83 : 80
|20.12.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|67 : 77
|21.03.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 28
|73 : 71
|18.10.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 3
|83 : 73
|20.11.2014
|Евролига
|Группа С. Тур 6
|77 : 99
|17.10.2014
|Евролига
|Группа С. Тур 1
|83 : 81
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан19.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан21.04
Анадолу Эфес
Анадолу Эфес26.04
Олимпия Милан
Анадолу Эфес28.04
Олимпия Милан
0
0
0
0
QF1
| Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона19.04
Бавария
Барселона21.04
Бавария
Бавария27.04
Барселона
Бавария29.04
Барселона
0
0
0
0
QF4
| Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос20.04
Монако
Олимпиакос22.04
Монако
Монако27.04
Олимпиакос
Монако29.04
Олимпиакос
0
0
0
0
QF2
| Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид20.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид22.04
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив26.04
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив28.04
Реал Мадрид
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|TBC
|19.05
За 3-е место
|Метка
|TBC
|21.05
Финал
|Метка
|TBC
|21.05