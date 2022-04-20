Енисей - Рубин 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Красноярск, Россия), вместимость: 25000
20 апреля 2022, среда. 14:30 МСК. Кубок России, 1/4 финала
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Рубин, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Центральный (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 1
|15.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 0
|26.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Енисей» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|3 : 0
A06
| Алания
Арсенал
|1 : 0
A04
| Сочи
ЦСКА
|1 : 2
A01
| Спартак М
Кубань
|6 : 1
A03
| Локомотив М
Енисей
|0 : 4
A02
| Рубин
Ротор
|2 : 1
A07
| Балтика
Чайка
|3 : 0
A05
| Зенит
КАМАЗ
|6 : 0
1/4 финала
|Метка
QF4
| Балтика
Динамо М
|19.04
QF3
| Енисей
Рубин
|20.04
QF2
| Алания
Зенит
|20.04
QF1
| ЦСКА
Спартак М
|20.04
Финал
|Метка
|29.05