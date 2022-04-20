Алания - Зенит 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
20 апреля 2022, среда. 17:00 МСК. Кубок России, 1/4 финала
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Зенит, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|17.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|4 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Алания» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|3 : 0
A06
| Алания
Арсенал
|1 : 0
A04
| Сочи
ЦСКА
|1 : 2
A01
| Спартак М
Кубань
|6 : 1
A03
| Локомотив М
Енисей
|0 : 4
A02
| Рубин
Ротор
|2 : 1
A07
| Балтика
Чайка
|3 : 0
A05
| Зенит
КАМАЗ
|6 : 0
1/4 финала
|Метка
QF4
| Балтика
Динамо М
|19.04
QF3
| Енисей
Рубин
|20.04
QF2
| Алания
Зенит
|20.04
QF1
| ЦСКА
Спартак М
|20.04
Финал
|Метка
|29.05