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ЦСКА - Спартак М 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
20 апреля 2022, среда. 19:30 МСК. Кубок России, 1/4 финала
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
ЦСКА Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Спартак М, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
26.02.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Спартак М0 : 2ЦСКА
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 ЦСКА1 : 0Спартак М
25.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 0ЦСКА
13.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 ЦСКА3 : 1Спартак М
30.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА2 : 0Спартак М
04.03.2020 Кубок России 1/4 финала Спартак М3 : 2 ДВЦСКА
19.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Спартак М2 : 1ЦСКА
30.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М3 : 1ЦСКА
06.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Спартак М0 : 2ЦСКА
23.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 ЦСКА1 : 1Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A08
 Динамо М
Нижний Новгород
3 : 0
A06
 Алания
Арсенал
1 : 0
A04
 Сочи
ЦСКА
1 : 2
A01
 Спартак М
Кубань
6 : 1
A03
 Локомотив М
Енисей
0 : 4
A02
 Рубин
Ротор
2 : 1
A07
 Балтика
Чайка
3 : 0
A05
 Зенит
КАМАЗ
6 : 0
1/4 финала
Метка
QF4
 Балтика
Динамо М
19.04
QF3
 Енисей
Рубин
20.04
QF2
 Алания
Зенит
20.04
QF1
 ЦСКА
Спартак М
20.04
Финал
Метка
29.05

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