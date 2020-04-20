ЦСКА - Спартак М 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
20 апреля 2022, среда. 19:30 МСК. Кубок России, 1/4 финала
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Спартак М, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Алексей Владимирович Березуцкий
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 0
|25.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|13.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|30.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|04.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|19.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 1
|30.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|3 : 1
|06.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 2
|23.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|3 : 0
A06
| Алания
Арсенал
|1 : 0
A04
| Сочи
ЦСКА
|1 : 2
A01
| Спартак М
Кубань
|6 : 1
A03
| Локомотив М
Енисей
|0 : 4
A02
| Рубин
Ротор
|2 : 1
A07
| Балтика
Чайка
|3 : 0
A05
| Зенит
КАМАЗ
|6 : 0
1/4 финала
|Метка
QF4
| Балтика
Динамо М
|19.04
QF3
| Енисей
Рубин
|20.04
QF2
| Алания
Зенит
|20.04
QF1
| ЦСКА
Спартак М
|20.04
Финал
|Метка
|29.05