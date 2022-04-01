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Челси - Арсенал 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
20 апреля 2022, среда. 21:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Челси Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Испания Микель Артета
История личных встреч
22.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Арсенал0 : 2Челси
01.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Арсенал1 : 2Челси
12.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Челси0 : 1Арсенал
26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Арсенал3 : 1Челси
01.08.2020 Кубок Англии Финал Арсенал2 : 1Челси
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Челси2 : 2Арсенал
29.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Арсенал1 : 2Челси
29.05.2019 Лига Европы Финал Челси4 : 1Арсенал
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Арсенал2 : 0Челси
18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси3 : 2Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 25-го тура АПЛ: «Челси» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити31235372-207479,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль31227279-227378,5
3
Лига чемпионов
Челси30188464-236268,9
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур321831156-385759,4
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед32159852-445456,3
6 Арсенал311731145-375458,1
7 Вест Хэм Юнайтед331571152-435252,5
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Лестер Сити301171246-504044,4
10 Брайтон энд Хоув Альбион329131029-374041,7
11 Брентфорд331161641-493939,4
12 Саутгемптон329121138-523940,6
13 Кристал Пэлас318131043-403739,8
14 Ньюкасл Юнайтед329101336-553738,5
15 Астон Вилла311131742-463638,7
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон30841833-522831,1
18
Зона вылета
Бёрнли314131426-452526,9
19
Зона вылета
Уотфорд32642230-622222,9
20
Зона вылета
Норвич Сити32562122-662121,9

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