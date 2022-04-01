Эвертон - Лестер Сити 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
20 апреля 2022, среда. 21:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Лестер Сити, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 2
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 1
|18.12.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 2 2 : 4
|01.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|01.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 1
|06.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 2
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 1
|29.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 0
|09.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|79,6
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|78,5
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|68,9
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|59,4
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|9
|8
|52-44
|54
|56,3
|6
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|58,1
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|52,5
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|51,0
|9
|Лестер Сити
|30
|11
|7
|12
|46-50
|40
|44,4
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|41,7
|11
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|39,4
|12
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|40,6
|13
|Кристал Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|39,8
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|9
|10
|13
|36-55
|37
|38,5
|15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|38,7
|16
|Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|34,4
|17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|31,1
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|4
|13
|14
|26-45
|25
|26,9
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|22,9
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|21,9